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США рассчитывают на прорыв в переговорах по Украине за счет новых переговорщиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times.

"США надеются, что неожиданные переговорщики, такие как (глава Комиссии США по изящным искусствам Родни. – Прим. ред.) Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по Украине", – указало издание со ссылкой на лиц, знакомых с вопросом.

Ранее СМИ писали, что Кук во время визита на Петербургский международный экономический форум провел переговоры с представителями Кремля в рамках неофициальной дипломатической миссии. Как уточнил один из источников журналистов, во время своей поездки Кук встретился в том числе с советником российского президента Антоном Кобяковым.

При этом сам глава американской Комиссии по изящным искусствам не прокомментировал эти сведения и отказался отвечать на вопрос, давал ли ему поручение провести переговоры президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.