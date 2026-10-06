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06 октября, 23:54

Политика

Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в Балтиморе, штат Мэриленд.

"Хотите – верьте, хотите – нет, но это в действительности (завершение конфликта. – Прим. ред.) становится ближе. Хотя так не выглядит", – заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что его команда продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что ситуация вокруг Украины не движется в сторону завершения конфликта. Он добавил, что Вашингтон наблюдает за развитием событий.

Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев получил четыре варианта перемирия с Россией от Индии, Турции, Египта и США. "Наиболее широким" является вариант Индии, отметил он, не приведя конкретных деталей проекта. По словам Сибиги, ориентируясь на предложения третьих стран, Киев готов обсуждать энергетическое и черноморское перемирие, но только в этом сочетании.

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