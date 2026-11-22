Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве вынес приговор 34-летнему мужчине, который повторно сел за руль, уже будучи лишенным водительских прав, и отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина остановился на автомобиле Land Rover стоимостью более 4 миллионов рублей у автозаправочной станции на улице Яблочкова, где его заметил инспектор. Тот выявил признаки опьянения у водителя, поэтому предложил автомобилисту пройти освидетельствование. Однако москвич от него отказался.

При этом мужчина знал, что по решению суда управлять транспортом ему запрещено. В ходе судебного следствия москвич вину не признал. Он утверждал, что за рулем находился его друг. Но доказательств, которые представило обвинение, хватило для вынесения приговора по делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Мужчине назначили 350 часов обязательных работ и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Прокурор настаивал на конфискации машины в доход государства. Суд эту позицию поддержал.

Ранее Верховный суд России признал законной конфискацию авто, если осужденный использовал его для приобретения, перевозки или хранения наркотических веществ. Машина в таком случае является средством совершения преступления и подлежит изъятию в пользу государства.

