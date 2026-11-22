Фото: MAX/"МЧС Хабаровского края"

Два человека и восемь кошек погибли при пожаре в жилой пятиэтажке в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 21 ноября в 14:32 по местному времени (07:32 по московскому). Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, расположенной в доме на улице Шелеста.

Пламя охватило мебель и домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:39 по местному времени (08:39 по московскому). На месте работали 11 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и три единицы техники.

Из подъезда 15 человек выбрались самостоятельно. В момент происшествия в квартире находились три человека. В результате 54-летнюю женщину с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

"К сожалению, спасти жизнь двум мужчинам в возрасте 79 и 54 лет не удалось", – рассказали в ведомтсве.

В МЧС добавили, что в задымленной квартире погибли восемь кошек, а из домашних питомцев выжить удалось только коту и собаке.

По предварительным данным, очаг находился возле кровати у окна – там не было ни электроприборов, ни розеток. Не исключается, что причиной стал "тлеющий источник зажигания", то есть непотушенная сигарета. Автономного дымового пожарного извещателя в квартире не было.

В МЧС напомнили, что любое нарушение правил пожарной безопасности потенциально ведет к трагедии. Возгорание от окурка начинается, когда он попадает на горючую поверхность – бумагу, постельные принадлежности, обивку дивана или ковер. Такие пожары развиваются долго и дают много дыма даже на небольшой площади.

Ранее в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло возгорание в игровой комнате. Огонь распространился на площади 1 квадратный метр и был ликвидирован до приезда спасателей. Из здания эвакуировали 500 человек, включая 100 детей.

