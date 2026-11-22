Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного проекта "Перезвони сам" на mos.ru напомнили о распространенных приемах аферистов, которые используют дипфейки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Злоумышленники рассчитывают на эффект неожиданности и сильные эмоции – именно в этот момент человек теряет бдительность. Главное правило – при любом сомнении прервите разговор и перезвоните человеку по известному вам номеру", – отметила руководитель проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

Дипфейк – это поддельное, но очень реалистичное изображение, видео или голос. Лицо могут подменить в чужом ролике, а иногда запись генерируют целиком.

Перед атакой аферисты изучают будущую жертву, собирают подробности ее жизни, а затем связываются по телефону или в мессенджере с видео. Поначалу разговор выглядит совершенно обычным, но вскоре собеседник просит продиктовать код из СМС, перейти по сомнительной ссылке, передать рабочие документы или перевести деньги на якобы безопасный счет.

В некачественной подделке ошибки нейросетей заметны: фон за головой размывается, человек редко моргает, границы лица выглядят нечеткими. В кадре могут появляться лишние предметы или пропадать детали одежды. При подмене голоса речь звучит монотонно, интонации неестественные, а ударения неверные.

Также стоит проверить освещение и геометрию сцены. На настоящей съемке тени на лице соответствуют положению источника света в комнате. Параллельные линии – край коридора, дверные косяки, окна или плитка – на реальном видео сходятся в одной точке перспективы.

Но даже идеальная геометрия не гарантирует подлинность записи. Чтобы проверить собеседника во время разговора, можно попросить его резко повернуть голову в профиль или провести рукой перед лицом – на таких движениях алгоритмы часто сбиваются. Отдельный тревожный сигнал – звонок с незнакомого номера или в мессенджере.

В проекте советуют заранее договориться с родными и друзьями о кодовом слове или контрольном вопросе для экстренных ситуаций. Рассчитывать на специальные приложения для распознавания подделок не стоит – из-за некачественного видео из мессенджеров такие сервисы часто ошибаются.

При любых сомнениях нужно сразу прервать вызов и перезвонить по номеру, который записан в контактах. Не стоит доверять внезапным просьбам знакомых о переводе денег и тем более называть коды из СМС – их не запрашивает ни одна организация. Проверить информацию можно на официальном сайте, узнав там номер телефона, и позвонить по нему.

Ранее сообщалось, что мошенники начали отправлять гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". Злоумышленники убеждают жертву, что к ее личному кабинету якобы привязано новое устройство. Так мошенники хотят вызвать у человека тревогу, чтобы побудить его ответить на сообщение или позвонить по указанному номеру.