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Мошенники отправляют гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В тексте таких сообщений говорится, что к личному кабинету получателя привязано новое устройство и вход с него уже выполнен. В ведомстве пояснили, что мошенники стремятся вызвать у человека тревогу, чтобы побудить его самостоятельно ответить на сообщение или позвонить по указанному номеру.

В ходе общения злоумышленники могут пытаться получить конфиденциальные сведения и коды подтверждения либо убедить собеседника выполнить определенные действия под предлогом защиты учетной записи. В управлении призвали не вступать в диалог с отправителями подобных сообщений и оставлять их без ответа.

Специалисты также предостерегли от передачи третьим лицам СМС-кодов, паролей и персональных данных. Узнавать о состоянии учетных записей правоохранители советуют только на официальных сайтах и в приложениях сервисов.

Ранее правоохранители предупредили о расширении практики использования мошенниками искусственного интеллекта. Злоумышленники прибегают к созданию дипфейков, имитации голоса и подмене видеоизображений. Кроме того, подобные технологии позволяют им пытаться обходить системы идентификации и биометрической аутентификации.

Для обмана граждан мошенники могут использовать фальшивые изображения, видео и аудиосообщения, создавая видимость того, что на связь вышел родственник, руководитель или представитель какой-либо организации.

