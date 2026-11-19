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Россия придерживается активного сотрудничества с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – это стратегический курс страны. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Путин отметил, что Россия играет важную роль в развитии региона и вносит значительный вклад в его экономическое процветание. Кроме того, Путин отметил, что в условиях фрагментации мировой экономики и растущих угроз ее стабильности АТЭС должен способствовать объединению стран и развитию конструктивного сотрудничества.

По мнению российского лидера, именно эту задачу отражает подготовленная Шэньчжэньская декларация. Россия поддерживает документ и готова к его принятию.

Позднее Путин провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Центре международных обменов. Кроме того, 19 ноября должна пройти первая трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Переговоры состоятся в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".