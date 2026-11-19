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Администрация президента США Дональда Трампа поручила военным и разведывательным специалистам оценить возможные действия Ирана в ответ на американские удары. Белый дом хочет заранее проработать все сценарии ответной реакции Тегерана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагону и экспертам по разведке необходимо спрогнозировать реакцию Ирана на каждый из вариантов военной операции, подготовленных американскими военными.

Особое беспокойство Вашингтона связано с безопасностью нефтегазовой инфраструктуры стран Персидского залива. В администрации Трампа опасаются, что иранские ответные действия могут затронуть эти объекты.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Трампом. Главной темой беседы стало возможное возобновление военной операции против Ирана.

Израильский премьер пытался убедить американского президента начать новые удары. Разговор сопровождался резкими высказываниями.