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Американский предприниматель Илон Маск усомнился в достоверности слов президента Украины Владимира Зеленского о применении спутниковых систем Starlink и Starshield. По мнению основателя SpaceX, украинский лидер "не всегда говорит правду". Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Маск объяснил, что Starlink и Starshield – это две разные системы. Первая является коммерческой спутниковой сетью. Вторая находится под контролем правительства США, а решения о ее применении принимает Пентагон.

"Он лжет. Что он говорит в действительности, так это то, что он хочет использовать Starlink для наступательных военных операций", – отметил бизнесмен.

Поводом для заявления стали слова Зеленского от 14 ноября. Тогда украинский лидер утверждал, что доступ Вооруженных сил Украины к военной спутниковой системе ограничивают уже пятые сутки. Из-за этого украинские военные не могут проводить операции.

Разногласия между Маском и Зеленским обострились еще в октябре. Сначала предприниматель прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа, в котором тот обвинил украинского лидера в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко". Через несколько дней бизнесмен призвал его уйти в отставку, заявив, что "бойня продолжится", пока тот остается у власти.

Позднее конфликт перешел в сферу спутниковой связи. Маск распорядился ограничить Украине доступ к военной системе Starshield. В результате украинские ударные беспилотники фактически потеряли возможность выполнять свои задачи.

В ноябре украинский лидер пожаловался, что предприниматель перестал выходить с ним на связь. Позднее Зеленский обвинил Маска во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине.

В ответ основатель SpaceX сделал репост публикации в соцсети X. В ней утверждалось, что компания не должна была бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи.