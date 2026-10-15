Маск призвал Зеленского уйти в отставку

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Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Свою позицию он высказал в социальной сети X, комментируя публикацию пользователя, который обратил внимание на интервью украинского лидера английскому телеведущему Пирсу Моргану.

Автор публикации заявил, что Зеленский опасается завершения конфликта и проведения президентских выборов. По его мнению, продолжение боевых действий связано с нежеланием украинского лидера допустить такой сценарий.

"И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти", – написал Маск в ответ на этот пост.

Ранее бизнесмен прокомментировал недовольство Киева сделкой президента США Дональда Трампа и Владимира Путина по дизельному топливу, ответив на публикацию политического обозревателя Майка Серновича.

Тот обвинил украинские власти в неблагодарности за американскую помощь и заявил, что вместо поддержки инициативы Трампа они фактически нанесли ему удар в спину.