Маск назвал реакцию Киева на сделку Трампа с Путиным вызывающей беспокойство

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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на критику инициативы президента США Дональда Трампа по закупке российского дизельного топлива. Поводом стала публикация политического обозревателя Майка Серновича в социальной сети X, в которой тот обвинил украинские власти в неблагодарности за американскую помощь.

Сернович заявил, что США направили Украине более 250 миллиардов долларов, но вместо поддержки инициативы Трампа столкнулись с негативной реакцией. По его мнению, американский президент хотел добиться снижения цен на дизельное топливо перед промежуточными выборами, однако ему "всадили нож в спину".

Маск ответил на публикацию коротким комментарием: "Вызывает беспокойство".

Ранее Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 9 октября стороны договорились о поставках российского дизеля.

По данным СМИ, топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября. Первые поставки могут начаться в течение ближайших двух недель.