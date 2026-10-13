Песков назвал договоренности РФ и США по поставкам дизеля взаимовыгодными

Фото: depositphotos/minervastock

Договоренности России и США о поставках дизельного топлива отвечают интересам обеих стран и мировых энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не увидел прямой связи между топливной сделкой и позицией Москвы по Украине. По его словам, договоренности представляют собой исключительно взаимовыгодное направление российско-американского сотрудничества.

"Россия в этом плане страна, которая поставляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", – подчеркнул Песков.

Комментируя возможные попытки европейских стран помешать реализации соглашения с помощью новых санкций или других ограничений, Песков напомнил, что государства Европы, как и остальные страны мира, активно покупают российскую нефть и нефтепродукты.

Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 9 октября. После беседы Трамп сообщил о договоренности по поставкам российского дизеля в США, отметив, что американская сторона рада возможности получать это топливо и нуждается в нем. Путин выразил уверенность, что поставки положительно отразятся на мировой экономике.

По словам вице-премьера Александра Новака, российские компании уже обсуждают с американскими партнерами условия поставок. При этом Москва рассчитывает увеличить экспорт до 3,5 миллиона тонн в месяц, как это происходило ранее.