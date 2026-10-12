Трамп заявил, что ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, лживые СМИ не хотят "даже приближаться" к этой истории. Трамп также назвал верным решение заключить с Россией договоренности о поставках дизельного топлива.

Ранее США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из РФ на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Разрешаются операции, которые касаются продажи, поставки, разгрузки и импорта российского дизтоплива в Соединенные Штаты.

Трамп говорил, что Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн. По данным СМИ, американский лидер договорился с Россией о поставках, рассчитывая таким образом сбить цены на энергоносители до ноябрьских выборов в конгресс.

