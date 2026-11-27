Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2027 года составит 28 935 рублей. Соответствующие параметры заложены в законе об исполнении бюджетов, который одобрил Совет Федерации.

Сейчас МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение прожиточного минимума в России в 2027 году до 20 227 рублей на душу населения. Сейчас этот показатель составляет 18 939 рублей.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум увеличится до 22 047 рублей, для пенсионеров – до 17 395 рублей, а для детей – до 19 620 рублей.

Кроме того, темпы роста зарплат в Москве в 2027–2029 годах ожидаются на уровне 8,5%. За первые восемь месяцев текущего года показатель составил 12,7%. В последующие три года доходы горожан продолжат увеличиваться, но более умеренными темпами.