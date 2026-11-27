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Правительство России ввело шестимесячный запрет на экспорт гречихи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Меры начнут действовать по истечении суток после официальной публикации документа. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

В правительстве уточнили, что ограничения не коснутся продукции, поставляемой в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также партий, предназначенных для гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений кабмина. К исключениям также относятся поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, кабмин установил нулевые ставки вывозных таможенных пошлин на экспорт гороха, нута и чечевицы за пределы Евразийского экономического союза. Ограничения будут действовать до 31 марта 2027 года. Прежний размер таких ставок составлял 5%.

Ранее сообщалось, что российский экспорт в США сладкой газировки и других напитков с содержанием сахара в сентябре вырос на 65% в месячном выражении и достиг почти 366 тысяч долларов. За девять месяцев поставки такой продукции в Соединенные Штаты Америки составили 2,4 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.