Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущий Николай Дроздов идет на поправку после перелома пяти ребер и постепенно возвращается к привычным занятиям. Он уже снова начал петь песни, рассказал "Абзацу" друг телеведущего, художник Константин Мирошник.

По его словам, Дроздов и раньше получал подобные травмы из-за падений. Мирошник добавил, что при переломах ребер нельзя наложить гипс, поэтому Дроздову пришлось соблюдать определенный режим.

Супруга телеведущего Татьяна сообщила "СтарХиту", что он уже полностью восстановился. По ее словам, после травмы прошло около трех месяцев, сейчас он хорошо себя чувствует и собирается вместе с ней поехать на дачу.

"Чувствует себя хорошо, соответственно возрасту. Сейчас вот едем с ним на дачу, будем снег чистить", – поделилась Дроздова.

О том, что Дроздов сломал пять ребер во время занятий на велотренажере, стало известно 27 ноября. Инцидент произошел в сентябре на даче ведущего при попытке установить личный рекорд. Это уже вторая серьезная травма артиста за последние годы, в 2023 году он сломал восемь ребер, упав на льду.