Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительная бытовка загорелась на Ваганьковском кладбище в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным источника, бытовка размером 2 на 4 метра горит по всей площади. Пожарные команды уже приступили к тушению. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее произошло возгорание на территории промышленной зоны Силикатная в подмосковных Котельниках. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил одно из строений на территории промзоны. В итоге возгорание удалось локализовать и позднее ликвидировать.

До этого в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло возгорание в игровой комнате. Огонь распространился на площади 1 квадратный метр. Пламя было ликвидировано до приезда спасателей. Из здания эвакуировали 500 человек, включая 100 детей.

