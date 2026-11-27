Фото: hln.be

В городе Утрехт в Нидерландах 19-летний молодой человек погиб после того, как забрался на ночь в морозильную камеру. Перед этим родители отказались пустить его домой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на HLN.

Юноша страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Накануне гибели он пришел к родителям и попросил разрешения переночевать, однако те отказали ему, опасаясь агрессивного поведения сына.

После этого молодой человек ушел и перестал отвечать на звонки матери. Спустя два дня женщина заметила куртку сына, торчавшую из морозильной камеры неподалеку от дома. Заглянув внутрь, она обнаружила его тело.

Семья считает, что смерть была случайной. По одной из версий, юноша мог забраться в камеру, чтобы выспаться, но оказался заперт внутри и задохнулся. Также не исключается, что он замерз насмерть.

Ранее во Флориде 31-летний мужчина Стоун Ромберг погиб, пытаясь освободить чайку от рыболовной лески. Во время спасения птицы течение отнесло мужчину в открытое море. Друзьям не удалось реанимировать Ромберга, несмотря на попытки оказать помощь.