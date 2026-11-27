Фото: Московский государственный музей С.А. Есенина

В "Есенин-центре" 1 декабря откроется выставка "История новогодней игрушки. Елка времен Сергея Есенина и ее современное прочтение", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Директор Московского государственного музея С. А. Есенина Ксения Немова рассказала, что выставка обращается к культуре празднования Нового года, который объединяет все поколения, конфессии и национальности. Куратор выставки Юлия Калмыкова отметила, что при подготовке подробно изучали историю рождественской и новогодней елки в России на рубеже XIX–XX веков. Это позволило воссоздать атмосферу праздника эпохи Есенина – с 1895 по 1925 годы.

В историческом разделе представят аутентичные предметы рубежа XIX–XX веков, в том числе стеклянное яйцо из тонированного выдувного стекла с фурнитурой из латуни и рыбку, выполненную в технике дрезденского картонажа. Такие фигурки изготавливали из двух половинок рельефного картона, покрывали фольгой и часто дополняли ручной росписью. Эти экспонаты предоставил тверской музей советских елочных украшений "Было так", который формирует свою коллекцию уже 17 лет.

Особое место занимает авторская елка художницы Ники Венедиктовой, для которой она делала игрушки из ваты, фольги и бумаги, вдохновляясь старинными технологиями и материалами. На ветвях можно увидеть ватных зверей, муляжи яблок и груш, золоченые орешки, игрушки в технике чеканки на фольге и подвесные конфеты в обертках. Завершает раздел панно "Сон из детства", выполненное в технике папье-маше с лепными деталями.

Помимо выставки, 1 декабря начнется программа для детей и подростков "Авсень! Выйдем на колядки!". Гости узнают, как праздновали Рождество в семье Есенина, познакомятся со святочными обычаями, примут участие в традиционных гаданиях, играх и обряде ряженья. Кульминацией станет исполнение праздничных песен.

В музее также подготовили мастер-классы с участием Венедиктовой. На них участники смогут расписать елочные шары, игрушки из деревянных спилов и фигурки Щелкунчика, изготовить свечи из вощины с медовым ароматом, а также освоить традиционную технику чеканки на фольге.

Выставка продлится до 17 января 2027 года. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее жителей и гостей Москвы пригласили на четыре интерактивные выставки "Биокластера" на ВДНХ. В павильоне № 17 "Лесная промышленность" открыта выставка "Мир динозавров". Посетителям предлагают пройти путь в 150 миллионов лет – от юрских ландшафтов Москвы до мелового периода Чукотки. Экспозиция включает полноразмерные реконструкции древних животных, которые миллионы лет назад жили на территории России.

