Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Сургуте заключили под стражу мужчину, подозреваемого в том, что он вел интимную переписку с двумя 8-летними девочками, заявило управление Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый связался через мессенджер с двумя девочками. Он направлял им голосовые сообщения непристойного характера и склонял к отправке интимных фотографий.

Родители школьниц заявили о случившемся в правоохранительные органы, однако первоначально вычислить подозреваемого не получилось. Впоследствии следователи вышли на жителя другого региона, который и прежде попадал в поле зрения полиции. По этому факту возбудили уголовное дело о совершении действий сексуального характера в отношении детей.

У мужчины изъяли телефон и две карты памяти. На них обнаружили фотографии, которые подтверждают его причастность к содеянному.

"Мужчина задержан и доставлен в Югру, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении управления.

Как уточнили в УМВД по округу, 45-летнего подозреваемого задержали в Махачкале.

Ранее в Волгограде 18-летний юноша вымогал у девушек деньги, угрожая обнародовать их интимные снимки и видеозаписи. Потерпевшие, опасаясь распространения компрометирующих материалов, выполняли его требования и переводили средства на указанные счета. Кроме того, молодой человек с помощью шантажа получал доступ к их личным данным и банковским счетам, после чего похищал деньги.

