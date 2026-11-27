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Дочь Михаила Турецкого, певица Эммануэль Турецкая призналась, что в некоторых случаях самостоятельно пишет себе хейтерские комментарии, чтобы подогреть интерес пользователей. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.

По словам девушки, она регулярно становится объектом обсуждений из-за внешности и творчества. Пользователи также сравнивают ее со знаменитым отцом. Однако негативные комментарии артистка считает стимулом для развития и не видит в них лишь негатив.

"Когда тебе написали хейт, кто-то хочет за тебя сразу вступиться, и это разжигает какую-то естественную и искусственную драму", – рассказала Турецкая.

Ранее блогер Лиана Шульгина столкнулась с критикой из-за асимметрии груди на фото в купальнике. Пользователи потребовали исправить "недостаток" операцией. Шульгина ответила, что знает о проблеме, но откладывает замену имплантов из-за долгой реабилитации.