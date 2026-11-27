Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Коммунарке в 2027 году планируют открыть подземный пешеходный переход от вестибюля станции "Новомосковская" Троицкой линии метро к будущему кампусу МГТУ "СТАНКИН". Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, там запланировано создание научно-образовательного и культурного кластера. В него войдут кампус МГТУ "СТАНКИН", Головной центр компетенций (ГЦК) станкоинструментальной промышленности, Суперколледж, спорткомплекс для студентов и Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс. К строительству этих объектов уже приступили.

Для студентов, преподавателей и жителей района параллельно развивают транспортные связи. Также в два этапа создадут улично-дорожную сеть. На первом этапе построят и реконструируют почти четыре километра дорог, в том числе внутриквартальные дороги с заездами на территории социальных объектов, участок от Старопрокшинского шоссе в сторону улицы Карасева и новый участок от улицы Карасева с круговым движением.

На этом этапе сделают остановки наземного городского транспорта и парковочные места. Завершить первый этап строительства планируют в 2028 году, резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что концепция нового кампуса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предполагает создание пяти корпусов. Концепция основана на принципе функционального разнообразия: пять корпусов объединит общая научно-образовательная задача. Общий объем финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, составит 474 миллиарда рублей.

