Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Жители столицы смогут бесплатно забронировать более 50 городских пространств в рамках проекта "Зима в Москве", чтобы провести там собственные мероприятия зимнего сезона, сообщает портал мэра и правительства города.

Бронирование идет через сервис "Все на улицу!". В распоряжение организаторов передают сцены, шале, беседки, лектории, залы и катки – все с необходимой инфраструктурой. Часть площадок разместится в теплых помещениях, часть – на действующих спортивных объектах.

С помощью сервиса москвичи сами формируют событийную афишу города. Среди форматов, под которые можно занять пространство, – концерты, конкурсы, мастер-классы, лекции, тренировки и соревнования.

Занять площадку разрешают на один день или на несколько в течение всего сезона. Как только заявку согласуют, мероприятие автоматически попадает в афишу "Зимы в Москве", и о нем узнают жители и гости столицы.

Для подачи заявки необходимо войти на страницу проекта, используя логин и пароль от личного кабинета на mos.ru (Mos ID). После этого нужно выбрать площадку, дату и время мероприятия, а также заполнить специальную форму. В ней следует указать личные данные, номер телефона, электронную почту и информацию об организаторе. Юридическим лицам также потребуется внести организационно-правовую форму, название компании и ИНН.

В заявке организатор указывает тип и название мероприятия, устанавливает возрастные ограничения, отмечает необходимость предварительной регистрации и кратко описывает событие. Для платных мероприятий дополнительно прописывают цену билетов и способ их продажи.

Заявку необходимо подать минимум за три календарных дня до предполагаемой даты мероприятия. Ее рассмотрение занимает 48 часов. Если замечаний не возникнет, организатору направят уведомление о подтверждении бронирования с данными о площадке и дальнейшими инструкциями.

Сезонные проекты города работают на развитие тематического туризма и столичной экономики. Сотрудничество Москвы и бизнеса повышает предпринимательскую активность, делает город привлекательнее для туристов и дает новые форматы досуга.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в фестивале "Путешествие в Рождество" принимают до 3 декабря. К мероприятию приглашают присоединиться предпринимателей творческой сферы, дизайнеров и мастеров.

В частности, организаторы ждут производителей елочных игрушек и праздничных украшений. Также подать заявки могут изготовители винтажных, подарочных и сувенирных изделий из текстиля и шерсти, товаров для творчества и печатной продукции, в том числе открыток.

