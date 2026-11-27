Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд в Москве начнется раньше, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Начиная с 16:00 загруженность дорог может вырасти в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД, а также на вылетных магистралях в направлении области.

Для более быстрого передвижения в вечернее время жителям советуют выбирать городской транспорт. Тем, кто планирует поездку на автомобиле, рекомендуют отправляться в путь после 20:00.

Кроме того, горожанам посоветовали пользоваться метро до конца недели из-за снегопада. По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в Московском регионе в пятницу и субботу, 27–28 ноября. В эти дни все еще будет идти снег. Погода будет преимущественно облачной, прояснения ожидаются редкими.

