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Сразу 18 сотрудников медицинской компании в Майами почувствовали недомогание во время праздничного обеда в честь Дня благодарения. Пятнадцать из них доставили в больницы с симптомами возможного отравления, сообщил региональный телеканал WTVJ.

Мероприятие проходило 25 ноября в офисе компании Leon Medical Center.

Причину ухудшения самочувствия участников обеда пока не установили. Полиция проверяет кейтеринговую компанию, которая отвечала за организацию питания.

Ранее в начальной школе немецкого Косвига 16 учеников направили на медицинское обследование после того, как они съели кексы с батарейками-таблетками. Десятерых детей доставили в больницу Дессау.