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Около 20 учеников средней школы в словацком городе Модра госпитализировали после возможной утечки неизвестного вещества. Об этом сообщает издание Denník N.

Инцидент произошел утром 20 ноября. После появления в одном из классов неприятного запаха учащиеся почувствовали себя плохо, администрация обратилась в экстренные службы. На место прибыли специалисты, которые выявили у детей признаки отравления.

По информации издания, в отделении неотложной помощи Национального института детских болезней находятся семь девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Еще 12 школьников ожидают медицинского осмотра в автобусе для эвакуированных. На данный момент госпитализация потребовалась одному ребенку.

Модра расположена примерно в 30 километрах от Братиславы.

Ранее в начальной школе немецкого города Косвиг 16 учеников отправили на медицинское обследование после того, как они съели кексы с батарейками-таблетками. Десять детей осмотрели в больнице Дессау, однако врачи не обнаружили у них проглоченных элементов питания, способных застрять в пищеводе и вызвать ожоги.

Полиция сообщила, что никто из школьников серьезно не пострадал, а обстоятельства появления батареек в выпечке и возможную халатность предстоит выяснить в ходе расследования.

