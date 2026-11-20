Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Вспышка заболевания на борту круизного лайнера Caribbean Princess, который принадлежит американской компании Princess Cruises, могла быть вызвана желудочно-кишечной вирусной инфекцией по причине нарушения технологии приготовления пищи. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что также могло быть некачественным сырье, которое хранили с нарушением требований. Онищенко отметил, что за последнее время вспышки кишечных инфекций на круизных кораблях стали происходить чаще из-за пренебрежения санитарно-гигиеническими нормами.

Ранее стало известно, что на круизном лайнере Caribbean Princess симптомы неизвестного желудочно-кишечного заболевания обнаружили у 134 пассажиров и 14 членов экипажа. Всего на борту находятся 2 936 пассажиров и 1 132 члена экипажа. Среди основных симптомов – диарея и рвота.

В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, отметили, что пока не получали сведений о массовых жалобах российских туристов, купивших круиз на лайнере Caribbean Princess через туроператоров.