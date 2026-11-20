Фото: МАХ/"Амурская полиция"

Четыре жительницы Амурской области купили имитированную икру лососевых рыб, которую мошенник продал им как натуральную, сообщили в МВД по региону.

Пострадавшими оказались женщины в возрасте от 66 до 72 лет, которые обратились в полицию в начале ноября. Как сообщили в ведомстве, общий ущерб оценили в 31 тысячу рублей.

В рамках оперативно-следственных действий был задержан 24-летний житель Пермского края, который признал свою вину. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об обнаружении на полках "ВкусВилла" более тонны рыбных консервов с неподтвержденной безопасностью. Речь шла о паштетах из тунца, кеты и горбуши, а также об икре минтая. В связи с тем, что производитель не подтвердил безопасность сырья, Россельхознадзор аннулировал семь производственных ветеринарных сертификатов ООО "ПК Прибой".

