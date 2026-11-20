Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Всероссийское открытие горнолыжного сезона пройдет с 10 по 13 декабря на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Организаторы ожидают, что мероприятие соберет более 28 тысяч туристов, сообщили ТАСС в пресс-службе экосистемы "Горы России".

Право принять событие курорт получил после победы в IV Национальной премии "Горы России – 2025". По итогам народного онлайн-голосования "Архыз" стал обладателем главной награды. Согласно правилам премии, победитель сохраняет кубок и право демонстрировать его до следующей церемонии вручения.

Праздничная программа продлится четыре дня, а официальное открытие сезона состоится 12 декабря. Для гостей подготовят шоу-программу, мероприятия высокой гастрономии и рекорды.

Ранее в России запустили новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш по "единому" билету. Сервис заработал 15 ноября и включает тариф "самолет + автобус" через аэропорт Новокузнецка. Пассажиров будут доставлять четыре современных микроавтобуса с отсеками для лыж и сноубордов. Дорога от аэропорта до объектов курорта займет 2,5 часа.