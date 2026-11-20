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Снижение нижней границы тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля не приведет к тому, что страховщики автоматически начнут применять минимальный тариф. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), передает РИА Новости.

В РСА напомнили, что страховщик вправе выбрать любую величину внутри коридора, а не только минимум или максимум. Базовый тариф – лишь один из элементов расчета страховой премии. На итоговую стоимость также влияют коэффициенты, в том числе возраста и стажа водителя, территории использования автомобиля и другие.

В Союзе поддержали расширение тарифного коридора и выразили надежду, что это сохранит и усилит конкуренцию страховщиков за безаварийных клиентов с хорошей страховой историей и минимальным риском. Таких автовладельцев, по данным РСА, подавляющее большинство, и для них возможности получить пониженный тариф расширяются.

Повышение верхних границ, добавили в организации, даст страховщикам возможность увеличивать тариф для аварийных сегментов, где текущего тарифа может не хватать для покрытия страхового риска.

Ранее Банк России опубликовал проект указания, который предлагает фактически отказаться от установления минимальной величины базового тарифа по ОСАГО. Нижнюю границу тарифного коридора при этом предлагается снизить до 1 рубля. Помимо этого, регулятор предложил поднять верхнюю границу коридора.

Кроме того, в регуляторе указывали, что продолжат добиваться запуска продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". На начальном этапе новый канал продаж будет доступен не всем автомобилистам. Воспользоваться им смогут те категории водителей, которые чаще других сталкивались с недоступностью обязательной автогражданки.

