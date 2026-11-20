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Многофункциональные центры во всех регионах России смогут проставлять в паспорта граждан штампы о регистрации к концу первого квартала 2027 года. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске сообщила заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата кабмина Ирина Окладникова.

"Планируем, что к концу первого квартала 2027 года во всех регионах нашей страны она (функция. – Прим. ред.) будет реализована", – сказала зампред правительства РФ.

Сейчас услуга работает в семи регионах, а еще в 62 прошел пилотный проект. Новая процедура позволит гражданам не оставлять паспорт на несколько дней и не обращаться дополнительно в отдельные федеральные органы или службы занятости. Необходимые для оформления данные поступают по QR-коду через защищенные каналы связи и автоматически попадают в заявление. Это исключает ручной ввод и снижает вероятность ошибок.

Окладникова добавила, что сервис востребован при оформлении социальных выплат, а также при решении вопросов в сферах образования и здравоохранения. По ее словам, люди больше не беспокоятся, что остались без паспорта на несколько дней.

Ранее сообщалось, что граждане России могут оформить два загранпаспорта одновременно. В МВД указывали, что второй загранпаспорт может быть только нового образца, то есть биометрическим. Дополнительный документ может понадобиться, если нужно сохранить действующие визы в паспорте, где закончились пустые страницы, или если планируется выезд за границу, а основной паспорт находится на оформлении визы.

