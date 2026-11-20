Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание части пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится на Курском и Рижском направлениях, а также на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) 21–23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Это связано с работами по реконструкции станции Царицыно. Ради этого назначили технологические окна продолжительностью 8 часов – с 21:00 21 ноября до 05:00 22 ноября. Аналогичные меры будут действовать до 23 ноября.

На участке от Царицыно до Красного Строителя маршруты поездов обоих направлений изменятся. На фоне этого у электричек было изменено время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Поезда в сторону Нахабина не будут останавливаться в пункте Покровское. Часть электричек пойдет по сокращенному маршруту, некоторые временно убрали из расписания.

Ранее сообщалось, что поезда "Ласточка", следующие по маршруту Рыбинск – Москва, будут курсировать каждый день с 31 декабря по 10 января включительно. Скоростные электропоезда будут следовать по действующему расписанию. Из Москвы они отправляются в 06:20 и прибывают в Рыбинск в 10:19. Обратно из Рыбинска составы выходят в 19:10, а в Москву приезжают в 23:04.