Пригородные поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 25 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перейдет на зимний график работы с 25 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Поездам назначаются дополнительные рейсы и остановки, часть маршрутов продляется, а для части маршрутов сокращается время в пути. Отдельные изменения мы внесли с учетом обращений пассажиров", – рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Она уточнила, что у части составов изменилось время отправления, на отдельных участках сократились интервалы, а пересадки стали удобнее.

Все пригородные поезда Белорусского направления, которые идут по третьему и четвертому путям, начнут останавливаться на станции Москва-Сити. Это касается экспрессов до Одинцово, Можайска, Звенигорода и Дубны, а также поездов Москва – Усово.

По просьбам пассажиров поезд № 7117 Москва – Одинцово будет отправляться в 17:20 вместо 17:10. Ряду составов назначили остановки на станциях:



Жаворонки;

Чапаевка;

Санаторная;

Театральная;

Садовая;

Дачное;

Здравница;

Часцовская;

Малые Вяземы;

Луговая.

На участке Царицыно – Подольск часть поездов переведут на третий и четвертый пути для следования в экспресс-режиме. На станции Царицыно вводится обязательная остановка для всех фирменных экспрессов сообщением Москва – Тула и для поезда № 7157 между Курским вокзалом и Серпуховом. Кроме того, назначен поезд № 7185в Москва (Курский вокзал) – Серпухов с отправлением в 13:45.

На Курском направлении также появятся дополнительные остановки – на станциях Кутузовская, Весенняя, Молоди, Ивачково, Луч, Чепелево, 92-й км и Авангард. На Рижском направлении – на станциях Малиновка, 50-й км, Троицкая, Чеховская, Курсаковская, Дубосеково, Матренино и Лесодолгоруково.

Поезд Москва (Казанский вокзал) – Голутвин будет выезжать на 20 минут раньше – в 08:34. Часть маршрутов Казанского направления продлят, у некоторых из них появятся новые остановки.

На Горьковском направлении поезд № 6813/6814 Крутое – Апрелевка будет идти на 5 минут быстрее. Нескольким составам назначили остановки на станциях 87-й км, Черное и Вишняково, у других продлили маршруты следования. Время в пути отдельных поездов сократится на 6 минут, также назначены дополнительные рейсы.

График на участке Калуга – Ферзиково переработали: движение станет более равномерным в течение дня, а время в пути в зависимости от рейса сократится на 13 минут.

На Павелецком направлении по выходным дням назначен поезд № 6096 Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал). Изменили время следования девяти поездов, некоторым назначили дополнительные остановки. На Ярославском направлении маршруты части составов изменены. Скорректировано время следования 12 электропоездов.

Летние "дачные" поезда уберут из расписания. В график движения внесены точечные корректировки.

Кроме того, в Москве готовят к зимнему сезону речные электросуда и плавучие причалы. Специалисты проверяют отопление, вентиляцию, климат-контроль и автоматические двери. Металлические корпуса внимательно осматривают, чтобы выявить следы коррозии и другие возможные повреждения.