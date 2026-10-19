Сергей Собянин рассказал о подготовке к зиме речного электротранспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подготавливают к зимнему сезону речные электросуда и плавучие причалы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения. В частности, отопление, вентиляцию, климат-контроль и автоматические двери. Металлические корпуса внимательно осматривают, чтобы выявить следы коррозии и другие возможные повреждения.

Усиленная конструкция корпусов и ледовый класс "Лед-20" позволяют электросудам передвигаться по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

До начала декабря водолазы обследуют подводную часть речной инфраструктуры. Они проверят, насколько надежно закреплены плавучие причалы и понтонные переходы, а также осмотрят механизмы, которые препятствуют раскачиванию причалов на воде.

В зимний период движение судов по Москве-реке будут поддерживать четыре ледокола.

Сейчас речной электротранспорт столицы курсирует по четырем регулярным маршрутам. Для их обслуживания используют 31 электросудно и 25 плавучих причалов.

С 2023 года протяженность маршрутной сети выросла почти в пять раз и составила около 34 километров. Круглогодичные речные перевозки пользуются спросом у москвичей и туристов – с момента запуска проекта пассажиры совершили более 4,4 миллиона поездок. Из них свыше 1,3 миллиона пришлось на 2026 год.

Ранее сообщалось, что уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим из-за сокращения светового дня. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, фонари теперь включают раньше, а выключают позже. Время работы корректируют с учетом погодных условий и показаний датчиков освещенности.

При ухудшении погоды диспетчеры могут включить свет раньше графика. Архитектурную подсветку отключают поэтапно: на жилых домах – в 23:00, административных зданиях – в 00:00, вестибюлях метро – в 01:00, а мостах в центре Москвы – в 03:00.

