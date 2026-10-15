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15 октября, 11:34

Город

Системы теплоснабжения Москвы полностью перевели на зимний режим

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Отопительная инфраструктура столицы полностью перешла на зимний режим работы. О завершении перехода сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Благодаря проведенной ранее подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками", – отметил Бирюков, слова которого привел комплекс городского хозяйства.

Подготовку к осенне-зимнему периоду завершили до 1 сентября. Специалисты обеспечили готовность более 74 тысяч объектов, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. На тепловых сетях провели гидравлические и температурные испытания: они помогли обнаружить участки, требовавшие ремонта, и устранить проблемы до начала отопительного сезона.

К зиме также подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. В обеспечении пуска тепла участвовали несколько тысяч сотрудников инженерных компаний и префектур, аварийные бригады находились на круглосуточном дежурстве.

Помимо этого, регламентные работы выполнили на более чем 130 тысячах километров электрических сетей, примерно 3,5 тысячи километров газовых коммуникаций, свыше 13,2 тысячи километров водопровода и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.

Отопление в Москве в текущем году начали включать 1 октября. Всего сезон стартовал в 2 303 муниципалитетах в 72 регионах России.

Ранее стало известно, что специалисты КГХ провели 2,5 миллиона исследований качества воды с начала 2026 года. На сегодняшний день состояние столичной воды анализируется по максимальному набору физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Проведенные исследования подтвердили, что вода соответствует всем требованиям и нормативам.

В большинстве московских домов включили отопление

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