Около 2,5 млн исследований качества воды проведено в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы провели 2,5 миллиона исследований качества воды с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На сегодняшний день, по его словам, состояние столичной воды анализируется по максимальному набору физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Проведенные исследования подтвердили, что вода соответствует всем требованиям и нормативам.

Контроль качества ведется на всем пути движения воды: на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Круглосуточно приборы фиксируют изменения ключевых показателей состава, а сведения с анализаторов собираются в единую информационную систему. Благодаря ей специалисты могут быстро менять технологические режимы очистки, пояснил заммэра.

Помимо лабораторных исследований, следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 600 приборов автоматического контроля. Их данные направляются в городскую систему социально-гигиенического мониторинга.

Бирюков подчеркнул, что ежедневно в Москве потребляют почти 3 миллиона кубических метров воды, а протяженность водопроводных сетей в городе составляет более 13 тысяч километров. Такую сложную систему нужно постоянно держать под контролем и при необходимости оперативно корректировать ее параметры.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие станции водоподготовки произвели и поставили в столицу и ближайшие подмосковные города порядка 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды. В среднем каждый день в городскую распределительную сеть подавалось около 3 миллионов кубометров ресурса.

Для сохранения качества воды при транспортировке по водопроводным сетям на станциях Мосводоканала добавляют гипохлорит натрия. Это вещество защищает воду от бактерий и микроорганизмов.