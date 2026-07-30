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30 июля, 08:12

Город

Около 530 миллионов кубометров питьевой воды произвели в Москве за 6 месяцев

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Станции водоподготовки АО "Мосводоканал" за 6 месяцев 2026 года произвели и поставили в Москву и близлежащие города Подмосковья около 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В среднем ежедневно в городскую распределительную сеть подавалось около трех миллионов кубометров ресурса. Столичная система водоснабжения является самой протяженной в стране – ее длина превышает 13 тысяч километров.

Для сохранения качества воды при транспортировке по водопроводным сетям на станциях Мосводоканала добавляют гипохлорит натрия. Это вещество защищает воду от бактерий и микроорганизмов.

Воду для столичного региона готовят на четырех станциях: Западной, Рублевской, Восточной и Северной, напомнили в комплексе городского хозяйства. На них применяется классическая двухступенчатая схема производства, которую дополняют современными технологиями – озоносорбцией или мембранной ультрафильтрацией.

Качество питьевой воды строго контролируется на всем пути от источников до потребителей. Анализ проводится по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Исследования ведутся на всех этапах поставки, в том числе на выходе с очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО за 14 лет построили и реконструировали 26 водозаборных узлов. Работы провели в районах Внуково, Филимонка, Щербинка, Краснопахорское, Бекасово, Вороново и Троицке.

После присоединения новых территорий специалисты инвентаризировали системы водоснабжения и выявили проблемы, что привело и к модернизации объектов, а также строительству новых.

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