Реконструкция крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" завершена в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, после присоединения к столице новых территорий были проведены комплексная инвентаризация и обследование систем водоотведения. В ходе мероприятий были выявлены проблемные места, после чего принято решение о модернизации. В рамках проекта специалисты построили новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тысячи кубических метров в сутки.

Как отметил Бирюков, реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

В частности, на объекте смонтировали новое энергомеханическое оборудование, обновили системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Это помогло оптимизировать работу и эффективнее проводить регулярный мониторинг. Дополнительно установили современную систему очистки воздушной среды для исключения неприятных запахов.

Вице-мэр уточнил, что ключевые узлы и механизмы, использованные при реконструкции, произведены в столичном регионе. Диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции газопровода низкого давления продолжаются в районе Косино-Ухтомском. Всего специалистам КГХ предстоит заменить порядка 2,5 километра подземных и надземных инженерных сетей.

Мероприятие стартовало еще в феврале на улицах Чебоксарской, Поселковой и Розы Люксембург. Объект планируется сдать до конца текущего года. Таким образом будет повышена надежность сетей газоснабжения Восточного административного округа.

