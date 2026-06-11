Новые очистные сооружения "Шаганино" появятся в ТиНАО

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новые очистные сооружения возведут в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что после присоединения территории к столице специалисты изучили системы водоотведения и разработали план по их реконструкции и строительству новых. Сейчас началось возведение очистных сооружений "Шаганино" в Краснопахорском районе. Они заменят старые объекты, которые работают с конца 1960-х.

По словам Бирюкова, пропускная способность новых сооружений составит 2 тысячи кубометров в сутки. Там появятся новейшие инженерные решения, в том числе биологическая очистка с удалением азота и фосфора, ультрафиолетовое обеззараживание и доочистка на дисковых микрофильтрах.

Помимо этого, специалисты обустроят газоочистной комплекс для избавления от посторонних запахов, смонтируют системы автоматизации и дистанционного наблюдения. При этом в работах используются только российские материалы и оборудование.

Ранее в ТиНАО провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в районе Бекасово. Теперь чистую воду получают 14 тысяч жителей. Его производительность увеличилась на 40% и составила около 2,9 тысячи кубометров в сутки. Специалисты установили современное оборудование и внедрили новые технологии.

