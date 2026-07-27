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27 июля, 15:58

Происшествия

Прохожие в Кирове поймали на одеяло выпавшего с 4-го этажа ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Кирове очевидцы спасли 4-летнего мальчика, который выпал из окна 4-го этажа. Ребенка поймали на растянутое одеяло, сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Инцидент произошел днем 26 июля в микрорайоне Радужном Нововятского района. По данным полиции, мальчик находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник и упал.

"К моменту, когда он не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место медики не обнаружили у мальчика травм и повреждений. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в УМВД. В настоящее время полицейские проводят проверку. Действиям матери будет дана правовая оценка.

Ранее во Владивостоке беременная женщина выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже и выжила. Она не могла уснуть ночью и решила протереть окно, однако поскользнулась и упала вниз спиной.

Скорую помощь экстренно вызвала соседка. У девушки зафиксировали множественные ссадины грудной клетки. Ультразвуковое исследование показало, что состояние плода удовлетворительное.

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