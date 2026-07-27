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27 июля, 20:03

Происшествия

Мошенники распространили дипфейк с главой Удмуртии о повреждении нефтебазы

Фото: телеграм-канал "Правительство Удмуртии"

Злоумышленники выложили в соцсети поддельное видео с участием главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя регионального госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрея Шуткина.

В сфабрикованном ролике Бречалов якобы заявляет о повреждении нефтебазы после атаки Вооруженных сил Украины и призывает местных жителей немедленно запасаться бензином. Шуткин отметил, что в Центре управления регионом Удмуртии подтвердили: видео создано с помощью нейросетей и является фейковым.

Ранее депутаты внесли в Госдуму проект закона, который предлагает признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Они отметили, что мошенники все чаще используют ИИ в своих целях.

Идея изначально принадлежала советнику главы Следственного комитета Александру Федорову. В ведомстве высказались о внесении дополнения в соответствующую статью УК.

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