Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 07:59

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" напомнили о государственных мерах защиты от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государство усиливает системное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству на фоне эволюции преступных схем с использованием искусственного интеллекта и дипфейков. Эксперты проекта "Перезвони сам" сообщили о ключевых мерах, принимаемых властями для защиты граждан.

Главным технологическим инструментом остается государственная информационная система "Антифрод", которая объединяет банки, операторов связи и регуляторов для оперативного обмена данными. Центральный банк ведет собственную базу данных о мошеннических переводах и дропах – лицах, задействованных в выводе похищенных средств.

Согласно новым требованиям, кредитные организации обязаны проверять каждый платеж и приостанавливать подозрительные операции на 48 часов. Принятые меры уже привели к снижению объема и количества хищений.

Финансовые организации по предписанию регулятора внедряют период охлаждения для потребительских кредитов. Если банк не провел надлежащий контроль или не проинформировал клиента о рисках, законодательство предусматривает возмещение ущерба за счет кредитной организации.

Операторы связи на уровне сети маркируют входящие вызовы. Абоненты видят на экране этикетки "Международный звонок", "Спам" или "Подозрение на мошенничество", что позволяет сразу оценить потенциальную угрозу. Также блокируются звонки с подменных номеров. Введенная ответственность за использование сим-боксов дает первые положительные результаты.

Операторы взаимодействуют с банками в рамках ГИС "Антифрод" и выпускают собственные продукты: защиту от несанкционированной замены сим-карты, цифровых помощников, распознающих мошенничество в реальном времени, и специальные горячие линии для пострадавших.

На портале госуслуг доступны инструменты самозащиты. Граждане могут установить самозапрет на выдачу кредитов, оформление сим-карт на свое имя, а также на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия. Эти меры создают дополнительный барьер даже при компрометации персональных данных.

Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили базовые правила безопасности: при звонке с незнакомого номера необходимо немедленно положить трубку и перезвонить по официальным контактам организации. Нельзя сообщать коды из СМС и переводить деньги по требованию незнакомцев. Подчеркивается, что только сочетание государственных мер и соблюдения правил личной предосторожности позволяет надежно защититься от мошенников.

Информационный онлайн-проект "Перезвони сам" создан в 2022 году Правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. На сайте проекта размещены записи вебинаров, памятки и рекомендации экспертов. Материалы также доступны на странице во "ВКонтакте" и канале на видеопортале Rutube.

Ранее эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП. По словам специалистов, чаще всего пользователю приходит сообщение якобы от родственника или друга, чей аккаунт уже взломан. В переписке жертве присылают ссылку на материалы с места аварии, в том числе поддельные фотографии или видеоролики, а также документы.

Читайте также


безопасность

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика