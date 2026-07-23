Эксперты "Перезвони сам" напомнили о государственных мерах защиты от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государство усиливает системное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству на фоне эволюции преступных схем с использованием искусственного интеллекта и дипфейков. Эксперты проекта "Перезвони сам" сообщили о ключевых мерах, принимаемых властями для защиты граждан.

Главным технологическим инструментом остается государственная информационная система "Антифрод", которая объединяет банки, операторов связи и регуляторов для оперативного обмена данными. Центральный банк ведет собственную базу данных о мошеннических переводах и дропах – лицах, задействованных в выводе похищенных средств.

Согласно новым требованиям, кредитные организации обязаны проверять каждый платеж и приостанавливать подозрительные операции на 48 часов. Принятые меры уже привели к снижению объема и количества хищений.

Финансовые организации по предписанию регулятора внедряют период охлаждения для потребительских кредитов. Если банк не провел надлежащий контроль или не проинформировал клиента о рисках, законодательство предусматривает возмещение ущерба за счет кредитной организации.

Операторы связи на уровне сети маркируют входящие вызовы. Абоненты видят на экране этикетки "Международный звонок", "Спам" или "Подозрение на мошенничество", что позволяет сразу оценить потенциальную угрозу. Также блокируются звонки с подменных номеров. Введенная ответственность за использование сим-боксов дает первые положительные результаты.

Операторы взаимодействуют с банками в рамках ГИС "Антифрод" и выпускают собственные продукты: защиту от несанкционированной замены сим-карты, цифровых помощников, распознающих мошенничество в реальном времени, и специальные горячие линии для пострадавших.

На портале госуслуг доступны инструменты самозащиты. Граждане могут установить самозапрет на выдачу кредитов, оформление сим-карт на свое имя, а также на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия. Эти меры создают дополнительный барьер даже при компрометации персональных данных.

Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили базовые правила безопасности: при звонке с незнакомого номера необходимо немедленно положить трубку и перезвонить по официальным контактам организации. Нельзя сообщать коды из СМС и переводить деньги по требованию незнакомцев. Подчеркивается, что только сочетание государственных мер и соблюдения правил личной предосторожности позволяет надежно защититься от мошенников.

Информационный онлайн-проект "Перезвони сам" создан в 2022 году Правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. На сайте проекта размещены записи вебинаров, памятки и рекомендации экспертов. Материалы также доступны на странице во "ВКонтакте" и канале на видеопортале Rutube.

Ранее эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП. По словам специалистов, чаще всего пользователю приходит сообщение якобы от родственника или друга, чей аккаунт уже взломан. В переписке жертве присылают ссылку на материалы с места аварии, в том числе поддельные фотографии или видеоролики, а также документы.