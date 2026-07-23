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23 июля, 15:41

Шоу-бизнес

Актер Том Холланд заявил о планах обойтись без дублеров на съемках байопика о Фреде Астере

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Agostini

Актер Том Холланд планирует обойтись без дублеров на съемках байопика о легендарном актере и танцовщике Фреде Астере. Об этом он рассказал в интервью Good Morning America.

Холланд начнет готовиться к роли сразу после завершения пресс-туров фильмов "Одиссея" и "Человек-паук: Новый день". По словам артиста, ему предстоит огромная работа в танцевальной студии.

"Я уже провел свои первые репетиции недавно, и они наполнили меня одновременно предвкушением и абсолютным ужасом, поскольку мне предстоит проделать огромную работу, чтобы Фред гордился мной", – поделился Холланд.

Актер также добавил, что хотел бы исполнить все танцы в будущей картине самостоятельно. Он надеется снять хореографические номера одним кадром, без склеек – так, как это делал сам Астер.

О том, что Холланд сыграет Астера, стало известно в 2021 году. Фильм поставит режиссер Пол Кинг по сценарию Стивена Левенсона. Проект реализует студия Sony.

Параллельно Amazon разрабатывает еще один проект о жизни Астера – ленту "Фред и Джинджер". В ней Джейми Белл сыграет Астера, а Маргарет Куолли – его партнершу Джинджер Роджерс.

Между тем биографический фильм "Майкл" о певце Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории, заработав в мировом прокате 977 миллионов долларов. В главной роли в картине снялся племянник Джексона Джаафар, режиссером стал Антуан Фукуа. При этом критики отмечают, что фильм избегает самых спорных моментов из жизни поп-короля.

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