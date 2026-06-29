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29 июня, 09:24

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Variety: байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films, Lionsgate Productions Ltd., Optimum Productions

Биографический фильм "Майкл" о поп-короле Майкле Джексоне режиссера Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком в истории, заработав в мировом прокате 977 миллионов долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Лента обогнала "Оппенгеймера" Кристофера Нолана, собравшего 975 миллионов, и "Богемскую рапсодию", мировые сборы которой составили 911 миллионов.

Согласно данным студий Lionsgate и Universal, фильм заработал 370,2 миллиона в США и 607,2 миллиона за пределами страны.

В главной роли в картине снялся племянник Джексона Джаафар. Критики отмечают, что фильм избегает самых спорных моментов из жизни поп-короля, сосредоточившись на его концертных выступлениях и музыкальных номерах.

В российском прокате "Майкл" вышел 28 мая. После этого продажи книг о музыканте выросли в России на 246%. В частности, книга "Майкл Джексон. Биография в комиксах" за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май.

В свою очередь, популярность издания "В студии с Майклом Джексоном" авторства Брюса Свидена за аналогичный период выросла в 2,7 раза. Более того, эти произведения стали чаще добавлять в корзины на маркетплейсах.

Самый массовый кинопоказ фильма о Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве

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