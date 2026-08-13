Трусова заявила, что ее единственный талант – работа без выходных

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Российская фигуристка Александра Трусова (с 2024 года – Игнатова) считает своим единственным талантом способность работать круглосуточно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию спортсменки в соцсетях.

"Каких только талантов мне ни приписывали за все годы в спорте… Знаю, звучит не так прикольно, но на деле у меня только один талант: работать 24/7. Хотя, ладно, если считать невозможность нормально расслабиться в отпуске талантом, то два", – заявила фигуристка.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.

Также спортсменка стала второй после Мики Андо, кому покорился четверной сальхов. Кроме того, Трусова первой выполнила два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.

В начале года фигуристка сообщила, что возвращается в профессиональный спорт. Она начала тренироваться в группе у Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала долгое время.

Сама Тутберидзе заявляла, что возвращение Трусовой к спортивной карьере говорит о том, что фигуристка не успела полностью реализовать себя. Тренер также восхитилась силой воли спортсменки, которая продолжала тренироваться практически до самых родов, а после рождения ребенка быстро вернулась в форму.

По словам Тутберидзе, фигуристка и до декрета не слишком отдалялась от спорта. Тренер добавила, что после замужества Трусова не изменилась. Она считает, что фигуристка по-прежнему стремится выполнять сложнейшие элементы и испытывает от этого особые эмоции.

