ЦБ будет следить за мисселингом при продаже криптовалют

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Центробанк России намерен следить за практиками мисселинга (недобросовестных продаж, при которых покупателя намеренно вводят в заблуждение. – Прим. ред.) при продаже криптовалют и цифровых инструментов. Об этом ТАСС заявил зампред регулятора Михаил Мамута.

По его словам, это необходимо, поскольку регулирование цифровых валют только вводится. Он добавил, что важно контролировать, насколько качественно финорганизации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях.

Ранее ЦБ включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.

Они были отобраны на основании 3 критериев: рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках не менее 5 лет. В результате для неквалифицированных инвесторов будут доступны лишь наиболее ликвидные криптовалюты.