ЦБ разрешил обращение на российских биржах Bitcoin и Ethereum

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Банк России включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Данные криптовалюты были отобраны на основании трех критериев: рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках не менее 5 лет. Таким образом, для неквалифицированных инвесторов будут доступны лишь наиболее ликвидные криптовалюты.

Это нужно для того, чтобы оградить граждан от резких и непрогнозируемых колебаний курсов. Эти активы смогут приобретаться у каждого посредника, будь то брокер, криптообменник или управляющий, в рамках лимита 300 тысяч рублей в год.

В это же время квалифицированные инвесторы смогут без ограничений приобретать все криптовалюты, торгующиеся на биржевом и внебиржевом рынках. При этом перед совершением сделок всем инвесторам независимо от их статуса нужно необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.

Ранее Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав. Закон сохраняет запрет на использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа на территории России.

Также запрещается распространять информацию о возможности оплачивать криптовалютой товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности. Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

До этого в Центробанке указывали, что после внедрения цифрового рубля наличные деньги никуда не уйдут – они останутся в обороте. Задачей регулятора является сделать цифровой рубль удобным, а не навязать его гражданам. С точки зрения прозрачности транзакций и защиты банковской тайны цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей.

