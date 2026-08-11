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11 августа, 15:25

Происшествия

В Татарстане госпитализировали 11 человек после ДТП с автобусом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

В Татарстане 11 человек попали в больницу после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Алексеевском районе, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

По данным ведомства, 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу, еще трое обратились за помощью самостоятельно. Всего медики осмотрели 13 человек, двое из них отказались от стационарного лечения. Детей среди пострадавших нет.

"Помощь оказывается в полном объеме. В переводе на другой уровень не нуждаются", – сказал представитель ведомства.

В СУ СК России по Татарстану добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в Москве, на улице Ходынской, водитель грузового автомобиля сбил женщину, которая в это время переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. После этого он скрылся с места происшествия. Установление его личности находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

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