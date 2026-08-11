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11 августа, 20:05

Политика

В ГД предложили ввести абонементы на парковку по месту работы по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Александр Демин и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы во всех регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают разрешить водителям приобретать абонемент для размещения машины на платных парковках общего пользования, расположенных на государственных или муниципальных землях в пределах территории около фактического места работы. Для этого потребуется подтвердить трудовые отношения и адрес рабочего места.

Региональные и муниципальные власти, согласно предложению, будут самостоятельно определять территорию и время действия абонемента, в том числе ограничивать его рабочими днями и определенными временными интервалами. Стоимость должна устанавливаться с учетом загрузки парковки.

При увольнении или смене места работы действие абонемента должно прекращаться либо переоформляться. Сам абонемент планируется привязывать к одному транспортному средству.

По мнению парламентариев, нововведение позволит тем, кто каждый день паркуется в одной и той же локальной зоне, перейти от почасовой оплаты к понятному долгосрочному тарифу. При этом регионы и муниципалитеты сохранят возможность самостоятельно определять стоимость, количество и территорию действия таких абонементов с учетом дорожной ситуации.

Ранее сообщалось, что Минтранс создает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Указатель выделит такие места там, где они особенно важны – возле образовательных и медицинских учреждений, а также торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из 7 предложенных вариантов на странице министерства в MAX.

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