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12 августа, 06:41

Происшествия

Сын Усольцевой предположил, что пропавшие родные могут находиться в Калифорнии

Фото: vk.com/mu30042016

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов считает, что его родные могут находиться в Калифорнии. Об этом он рассказал ТАСС.

Баталов указал на свою уверенность в том, что семья уехала за границу.

"У отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. Других родственников или друзей за границей у них я не знаю", – сказал он.

Усольцевы исчезли в Красноярском крае осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли некие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы, но одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.

Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, не обнаружено. Следствие отрабатывало сначала три версии исчезновения семьи, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако последние две версии позже были опровергнуты.

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